Рівень води в деяких річках піднявся на 1-3 метри.

Одразу кілька китайських провінцій борються з екстремальними дощами та повенями, які вони спричинили. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, через зливи та зсуви ґрунту в Гуандуні та Фуцзянь загинули дев'ятеро людей. Ще 17 осіб зникли безвісти.

У постраждалі регіони направили вертольоти для евакуації та доставки вантажів постраждалим.

Метеорологічне бюро класифікувало зливи як "екстремальну подію". Через негоду в одному тільки повіті Вупін обвалилося 378 будинків. У деяких районах опади побили історичний рекорд.

Як повідомляється, за останні кілька днів багато районів південного Китаю постраждали від дощів. Через зливи рівень води в п'яти річках піднявся на 1-3 метри.

Повіньв Індії - подробиці

Індія та Непал також потерпають від повеней та зсувів ґрунту. Минулого тижня в індійському штаті Сіккім жертвами негоди стали щонайменше 6 людей. А в Непалі зсув ґрунту зніс будинок із мешканцями. Люди в момент катастрофи мирно спали у своїх ліжках.

Стихія також розмила дороги, через що 2 тисячі туристів в Індії опинилися заблокованими. Крім того, близько 50 будинків були частково або повністю знищені дощами.

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