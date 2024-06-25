Нова космічна місія КНР, яка отримала назву "Чан'е-6", завершилась успіхом: у вівторок, 25 червня, модуль зонда "Чан'е-6" доставив на Землю зразки ґрунту, зібрані на зворотному боку Місяця. Про це повідомляє портал Space.com.
Зонд "Чан'е-6" запустили 3 травня 2024 року за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5". Апарат здійснив посадку у кратері Аполлон, розташованому в районі Південного полюса природного супутника Землі. Загалом місія тривала 53 дні.
Посадковий модуль "Чан'е-6" зібрав близько 2 кг місячного матеріалу за допомогою бортових інструментів. Зараз вчені з нетерпінням чекають на можливість ближче поглянути на ці зразки.
На думку експертів, матеріалі можуть допомогти відповісти на деякі питання щодо історії ранньої Сонячної системи.
Як Китай досліджує Місяць
"Чан'е-6" – не перша китайська місія на супутник Землі. У листопаді 2020-го КНР запустила "Чан'е-5" – ще одну автоматичну міжпланетну станцію, створену в рамках безпілотної місії дослідження Місяця.
Першого грудня того ж року "Чан'е-5" успішно прилунився і почав збирати зразки із поверхні супутника. 16 грудня вони були успішно доставлені на Землю.
Ці місії є лише початком дослідження Китаєм природного супутника Землі: на думку західних експертів, у доступному для огляду майбутньому КНР може заснувати власну базу на Місяці і захопити найбільш перспективні родовища з ресурсами.