Вони дійшли до висновку, що окупанти не могли виготовити її.

Російські загарбницькі війська 2 січня вдарили по Харкову північнокорейською балістичною ракетою, впевнені спостерігачі Організації Об'єднаних Націй.

"Уламки ракети, знайдені в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Хвасон-11. Це є порушенням ембарго на постачання зброї до Північної Кореї", - пише Reuters з посиланням на 32-сторінковий звіт експертів.

Троє спостерігачів не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена Росією. Водночас у доповіді Комітету з санкцій щодо Північної Кореї зазначається, що вони "не змогли самостійно визначити, звідки і ким вона була запущена".

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"Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації. Таке місцезнаходження, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", - написали вони.

Росія застосовує ракети від КНДР: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку року Сполучені Штати Америки заявили, що армія РФ двічі била по Україні новими балістичними ракетами з Північної Кореї - 30 грудня та 2 січня.

Згодом у Генеральній прокуратурі повідомили, що в України вже є докази застовування ракет, виготовлених у Північній Кореї, по Харкову.

За даними британської Conflict Armament Research, у цих ракетах знайшлии сотні компонентів, вироблених європейськими та американськими компаніями.

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