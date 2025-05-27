Заяви канцлера Німеччини не можна сприймати, як доконаний факт.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий робити все, що в його силах, щоб і далі підтримувати Україну. Також він наголосив, що це означає і відсутність будь-яких обмежень щодо дальності для зброї, яку постачають ЗСУ.

Мерц публічно оголосив про скасування всіх німецьких обмежень щодо дальності. Ця заява викликала ажіотаж аж до Кремля. По всьому світу обговорювали слова Мерца. Проблема в тому, що обмеження щодо дальності для німецької зброї вже давно зняті, пише Bild.

Це сталося за рішенням федерального канцлера Олафа Шольца ще в травні 2024 року, коли російська армія почала наступ у Харківській області. Крім того, Німеччина досі не постачала зброю з дальністю дії, що перевищує радіус німецької системи Mars-2 (85 кілометрів).

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Те ж саме стосується і зброї інших союзників, заявляють журналісти. З листопада 2024 року все західне далекобійне озброєння застосовується і на території російської Курської області - включно з британськими крилатими ракетами Storm Shadow, американськими ракетами ATACMS і французькими плануючими бомбами.

Повідомляється, що через заяви Мерца передбачалося, що Мерц мав на увазі можливе постачання крилатих ракет Taurus. Однак, як стало відомо виданню Bild з урядових джерел, навіть під час майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна, у середу, 28 травня, рішення про передачу Taurus ухвалено не буде.

Також висувалася версія, що Мерц навмисно залишає Росію в невіданні щодо майбутніх поставок, використовуючи це як елемент тактики дезорієнтації. Однак із цим погано поєднується те, що незабаром Мерц вирішив пояснити свою заяву. За словами канцлера, він лише описав те, що вже "давно стало реальністю". Обмеження було знято кілька місяців тому, і це було правильним рішенням.

"Незалежно від впливу його слів, тепер розгораються нові дебати про те, яке озброєння Німеччина повинна поставити Україні, якщо [кремлівський диктатор] Володимир Путін, як і раніше, не готовий піти на перемир'я", - йдеться в матеріалі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина готова покарати Угорщину і Словаччину. За словами Мерца, країни-члени, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з наслідками, оскільки завжди є можливість відкликати європейські фонди.

Крім того, канцлер Німеччини вважає, що війна в Україні триватиме довше, ніж "ми бажаємо або можемо уявити". "Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість", - сказав він.

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