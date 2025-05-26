Це дасть змогу атакувати військові цілі на більш далекій відстані.

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в ефірі WDR.

"Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певного моменту вона не могла цього робити", - наголосив він.

Інформацію підтверджує Clash Report, заявляючи, що Берлін більше не обмежує постачання далекобійної зброї на Україну. Видання також повідомляє, що тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

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Мерц також наголосив на необхідності поставок Україні зброї дальнього радіусу дії. Очікується, що Німеччина може надати 100-150 цих ракет, які є аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Що відомо про передачу Україні далекобійного озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні. Цю заяву було зроблено лише кілька тижнів тому. Такий крок, перш за все, покликаний "не дати агресору у війні проти України військової переваги".

Крім того, раніше ми писали, що в України не залишилося далекобійних ракет ATACMS. Американський чиновник повідомив, що загалом США поставили Україні менше ніж 40 таких ракет. За його словами, вони закінчилися ще наприкінці січня.

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