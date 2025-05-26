Рішення Євросоюзу не можуть залежати від невеликої меншості, каже він.

Німеччина готова розглянути варіант припинення фінансової підтримки Словаччини та Угорщини з боку ЄС у разі, якщо ці країни й надалі відхилятимуться від узгодженого курсу розвитку Євросоюзу.

Як передає Bloomberg, про це на конференції WDR Europaforum заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, країни-члени, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з наслідками, оскільки завжди є можливість відкликати європейські фонди:

"Якщо це буде необхідно, то ми будемо мати справу з цим. Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо цей курс. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, могли б бути більш чіткі слова і, можливо, більш жорсткі конфлікти".

Німеччина є важливим партнером для обох країн з експортною орієнтацією, де автовиробники, зокрема Volkswagen AG, суттєво сприяють економічному зростанню. Як зазначає видання, заява Мерца демонструє його готовність до ескалації конфлікту з Будапештом та Братиславою.

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Угорщина та Словаччина проти ЄС

Нагадаємо, раніше партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана внесла до парламенту новий законопроєкт під назвою "Прозорість у суспільному житті".

Цей документ дозволяє Управлінню захисту суверенітету вносити до "чорного списку" організації, які отримують іноземне фінансування та вважаються загрозою національному суверенітету.

Критики порівнюють ці ініціативи з російським законом про "іноземних агентів", вважаючи їх інструментом для придушення опозиції та незалежних медіа.

Нагадаємо, спротив Орбана неодноразово призводив до затягування рішень ЄС щодо допомоги Україні та введення санкцій проти Росії. А уряд словацького прем'єра Роберта Фіцо посилив риторику, спрямовану проти Євросоюзу та України.

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