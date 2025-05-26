Спроби домовитися про припинення вогню не привели до успіху.

Війна, яку Росія продовжує вести проти України, може тривати довше, ніж "ми всі можемо собі уявити".

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі телерадіокомпанії WDR, пише BILD. Зазначається, що такого висновку канцлер дійшов з огляду на те, що спроби домогтися припинення вогню були безуспішними.

"Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам, імовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити", – сказав Мерц.

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Війна в Україні: інші заяви іноземних політиків

Президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар запропонувала Євросоюзу почати прямий діалог із Росією. За її словами, через відмову від прямої взаємодії з Росією, Угорщиною та Словаччиною блок нібито не сприймається як політично сильна група.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що американський лідер Дональд Трамп знає, що Путін йому бреше. Він вважає, що "гнів Трампа на Путіна" виллється у відповідні дії з боку США.

Раніше Трамп розкритикував Путіна за обстріли українських міст. Глава Білого дому заявив, що диктатор "зовсім збожеволів" і "без потреби вбиває безліч людей".

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