Стармер високо оцінив стійкість українського народу після широкомасштабних ударів по Україні на Різдво.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер засудив російську атаку по українській енергоінфраструктурі 25 грудня і закликав Захід "подвоїти рішучість" у підтримці України.

Як пише The Times, Стармер високо оцінив стійкість українського народу після широкомасштабних ударів по Україні на Різдво.

"Я віддаю належне стійкості українського народу і лідерству президента Зеленського перед обличчям подальших безпілотних і ракетних атак кривавої і жорстокої військової машини Путіна, без перепочинку, навіть на Різдво", - зазначив він.

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При цьому він наголосив на необхідності поставити Україну в "масимально сильну" позицію, щоб протистояти російській агресії.

"Вступаючи в Новий рік, ми повинні подвоїти нашу рішучість, щоб поставити Україну в максимально сильне становище і покласти край незаконній агресії Росії проти українського народу", - зазначив він.

Атака РФ 25 грудня

25 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" і дронами-імітаторами. Противник атакував об'єкти енергетики в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. У результаті атаки є ураження.

Українська ППО збила 113 зі 184 повітряних цілей противника.

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