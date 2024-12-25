"Укренерго" повідомило про ситуацію з електроенергією протягом доби, 25 грудня 2024 року.

У ніч на Різдво, 25 грудня 2024 року, Росія завдала по Україні чергової масованої ракетної атаки, через яку "Укренерго" знову запроваджує графіки відключення електроенергії.

У компанії повідомили, що коли будуть відключення у вашому регіоні, можна дізнатися на сторінці того чи іншого Обленерго.

ДТЕК уже опублікував у Telegram графіки відключень для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Повідомляють, що в Києві діятимуть відключення до 09:30 для 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 черг.

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У Дніпропетровській області ситуація більш критична.

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 і з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 і з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

В Одеській області світло для черг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 буде відсутнє до 10:00, а для 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 - з 10:00 до 13:00.

У Київській області для черг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 буде відсутня до 09:00, а для 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 - до 10:30.

У ДТЕК також повідомили, що Росія завдала удару, зокрема, по теплоелектростанціях компанії. Через що було серйозно пошкоджено обладнання.

"У результаті масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно приступили до усунення їхніх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться в Telegram.

Що відомо про ситуацію з енергосистемою і про цей обстріл

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що масована ракетна атака Росії, яку вони здійснили в ніч на Різдво, стала "унікальною".

"По-перше, ракети давно не заходили через район Покровська. По-друге, [окупанти] працювали не тільки по світлу, а й по воді, теплу і газу. Зі світлом будуть проблеми, парафії з енергетики є, в деяких місцях суттєві (з того що мені відомо на зараз)", - ідеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що, якби обстрілу не було, відключень на Різдво можна було уникнути. "Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йшлося в повідомленні "Укренерго".

Крім того, експерт заявляв, що, на момент 24 грудня, не передбачалися жодні погодинні планові відключення. Не було жодних обмежень, пов'язаних із дефіцитом потужностей.

"Учора [23 грудня] усунули деякі аварійні пошкодження, які були в системі передачі. І сьогодні [24 грудня] тут таких проблем немає, тому слід очікувати, що люди будуть з електричною енергією, якщо, безумовно, не трапиться новий, потужний, масований обстріл української енергетичної системи. Це вже передбачити ніхто не може", - сказав він.

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