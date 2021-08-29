Після удару в небо піднявся стовп диму / скріншот з відео

Ракетний удар по Кабулу в неділю, 29 серпня, завдали США.

Про це повідомляє Reuters.

За їхніми даними, метою ракетного удару був автомобіль терориста смертника, який збирався влаштувати черговий теракт в аеропорту.

Нагадаємо, як повідомляло агентство Asvaka, за попередніми даними, двоє людей загинули і троє отримали поранення внаслідок попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі безпеки Кабула.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.

За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.

Автор: Денис Прядко