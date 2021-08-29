Ракетний удар по Кабулу в неділю, 29 серпня, завдали США.
Про це повідомляє Reuters.
За їхніми даними, метою ракетного удару був автомобіль терориста смертника, який збирався влаштувати черговий теракт в аеропорту.
Нагадаємо, як повідомляло агентство Asvaka, за попередніми даними, двоє людей загинули і троє отримали поранення внаслідок попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі безпеки Кабула.
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Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.
За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.
ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.