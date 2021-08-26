Серед поранених є щонайменше троє американських морських піхотинців.

Серед поранених біля міжнародного аеропорту Кабула є американський військовий персонал.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на трьох американських посадовців та ще одне обізнане джерело.

Зокрема, перші звіти свідчать, що серед поранених є американський особовий склад.

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що вибух на пропускному пункті "Еббі-гейт" в аеропорту Кабула "призвів до невідомої кількості жертв".

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Як повідомляє американський телеканал Fox News, після вибуху, який скоїв смертник, серед поранених - щонайменше троє американських морських піхотинців.

За словами посадовця США, цей напад призвів до перестрілки на вході до аеропорту "Еббі-гейт", біля якого близько 5 тис. афганців і кілька американців намагалися отримати доступ до аеропорту.

Вибух стався за кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які пепебували поруч з аеропортом, "негайно залишити" територію у зв’язку з посиленою терористичною загрозою.

Тим часом президент США Джо Байден зібрав термінову нараду у ситуативній кімнаті – з главою Пентагону Ллойдом Остіном та держсекретарем Ентоні Блінкеном, пише CNN.

Що передувало

Вибух стався біля одного з входів до міжнародного аеропорту Хамід Карзай у столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагались потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосила нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Автор: Віталій Саєнко