В околицях Кабула прогриміло ще два вибухи.

Щонайменше 12 американських військових загинули в результаті вибуху, який влаштував терорист-смертник в Кабулі.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

"Дванадцять американських військовослужбовців загинули в результаті теракту. Одинадцять осіб були морськими піхотинцями і один - медиком ВМС США", - повідомили телеканалу неназвані американські чиновники.

Також повідомляється, що 15 осіб отримали поранення.

ЗМІ повідомляють, що в афганському Кабулі, в районі аеропорту, прогримів третій вибух.

За інформацією місцевих джерел, автомобіль, що належить "Талібану" підірвався на СВП в районі кулі Сухтаб в Кабулі.

Також в околицях Кабула прогриміло два вибухи: причини і кількість поранених поки не уточнюються, повідомляє телеканал Al Arabiya в Twitter.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Вибухи сталися біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай у столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагались потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

У Пентагоні повідомили, що біля міжнародного аеропорту сталося два вибухи - біля пропускного пункту "Еббі-гейт" до аеропорту і готелю "Барон".

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Вибух стався за кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно залишити" територію у зв’язку з посиленою терористичною загрозою.

Зокрема, США та їхні союзники закликали людей відійти якомога далі від аеропорту через загрозу нападу з боку озброєної групи, наближеної до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Автор: Олег Давигора