За попередніми даними, ракета потрапила в житловий будинок в 11-му районі безпеки Кабула.

Внаслідок попадання ракети у житловий будинок в Кабулі двоє осіб загинули.

Про це повідомляє агентство Asvaka.

"За попередніми даними, дві особи загинули і троє отримали поранення в результаті попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі безпеки Кабула", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що серед жертв є діти і жінки.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.

За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.

Автор: Денис Прядко