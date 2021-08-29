Внаслідок попадання ракети у житловий будинок в Кабулі двоє осіб загинули.
Про це повідомляє агентство Asvaka.
"За попередніми даними, дві особи загинули і троє отримали поранення в результаті попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі безпеки Кабула", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що серед жертв є діти і жінки.
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Серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.
За останніми даними, в результаті вибухів загинули 103 людини.
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.
ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.