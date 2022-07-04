Також фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз створить міжнародну платформу відновлення України після завершення війни.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові на конференції з відбудови України згадала загиблого на війні київського активіста Романа Ратушного.

"Місяць тому молодий український герой помер на полі бою, борючись за майбутнє своєї країни. Його звали Роман Ратушний. І завтра йому виповнилося б 25.

Роман належав до нового покоління молодих українців. Будучи підлітком, він був серед перших протестувальників на Майдані, виступаючи за Європу й за демократію. З того часу Роман ніколи не переставав боротися за кращу Україну. Він боровся за Україну, вільну від корупції, як активіст і як журналіст. Він боровся за зеленішу Україну, очолюючи рух за захист природного парку в Києві від незаконної забудови, фінансованої олігархами. Він боровся за суверенну Україну, і заплатив за це найвищу ціну.

Життя Романа було забране дуже рано, але його мрії продовжують жити. Мрія про нову Україну, не лише вільну, демократичну і європейську, але також зелену і процвітаючу. Місце, яке українське золоте покоління нарешті може відчути своїм. Саме ця мрія привела нас сюди сьогодні", - сказала 63-річна німкеня.

Також фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз створить міжнародну платформу відновлення України після завершення війни.

Нагадаємо, що Ратушний загинув під Ізюмом. Його поховали з почестями, як справжнього патріота. Він очолював ГО "Захистимо Протасів Яр". У спілці активістів пообіцяли продовжити його справу і побудувати парк у Протасовому яру, де на його честь висадять дуб.

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