Свято для українських дітей назвали "незаконною акцією".

У Гомелі білоруська міліція зірвала свято для дітей українських біженців, вважаючи його "незаконною акцією". Вже через день була також затримана і сама організатор - місцева активістка і волонтер Алли Короленко. Жінка перебуває в ізоляторі, але невідомо, на якій підставі. Ймовірно, затримана ще одна особа, яка також весь цей час не виходить на зв'язок.

Про це повідомляє видання Дзеркало.

Зазначимо, що минулого року Короленко вже була заарештована за новорічний хоровод навколо ялинки в лісі, який суд визнав "несанкціонованим мітингом без дозволу міськвиконкому".

Захід для дітей з України мав пройти під назвою "День днів народжень". Інформація про нього заздалегідь поширювалася у відкритих чатах волонтерів, які надають допомогу українським біженцям у Білорусі.

Свято придумала провести 9-річна дівчинка Аліса, яка приїхала в Гомель з селища Нью-Йорк Донецької області. Воно мало було пройти 27 червня за участю дітей біженців з України та білорусів-волонтерів.

Для малечі запланували подарунки та сувеніри, ігри та конкурси, а наприкінці свята хотіли всі разом змайструвати паперового голуба миру. Офіційну заявку на проведення заходу не подавали.

Ще перед початком свята до учасників підійшли вісім або дев'ять міліціонерів і одна людина в цивільному. Вони змусили все розійтися, погрожуючи "наслідками".

Пізніше свято все-таки відбулося у форматі "приватної зустрічі" в іншому місці, хоча кілька сімей про всяк випадок відмовилися від участі.

Нагадаємо, раніше в Гомельській області Білорусі для десятикласників провели збори, на яких вчили копати окопи і стріляти з лопат.

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