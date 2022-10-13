Олексія Шишковця звинуватили в тероризмі.

Суд в Білорусі виніс рішення у справі одного з "рейкових партизан" Олексія Шишковця. Чоловіка звинуватили в тероризмі

Про це повідомили правозахисники "MAYDAY".

Відзначається, що Могилевський обласний суд завершив розгляд кримінальної справи жителя Осиповичів Олексія Шишковця, якого звинуватили в тероризмі, а також в участі у збройному формуванні на території іноземної держави.

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Шишковця затримали у березні поточного року. За даними МВС, підозрюваний "увійшов до складу екстремістського формування ByPol, авторизувавшись в мобілізаційному чат-боті для здійснення протиправних дій в Білорусі". 1 березня він нібито отримав завдання заблокувати залізничні колії і застосувати "коктейлі Молотова". Вже у вересні КДБ включив чоловік в список "причетних до терористичної діяльності".

Суддя Сергій Мазуров засудив чоловіка до 11 років позбавлення волі в умовах посиленого режиму.

"Рейкова" війна в Білорусі - що відомо

24 лютого РФ вдерлася в Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію досі немає.

При цьому в Білорусі активізувалися "рейкові партизани", які навмисне пошкоджували залізничну інфраструктуру країни і заважати поставкам російської зброї, боєприпасів і живої сили для війни проти України.

27 квітня влада Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, що передбачають можливість застосування смертної кари "за замах на вчинення актів тероризму".

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