Партизани перешкоджають ворожим транспортуванням.

У чотирьох областях РФ партизани провели диверсії на об'єктах "Російських залізниць" (РЖД). Вони зробили транспортування по окремих шляхах неможливим.

Відповідною інформацією поділився Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".

Згідно з опублікованими даними, за останні два тижні "рейкові партизани" провели низку успішних операцій. В результаті частина залізничних колій в Брянській, Орловській, Смоленській і Курській областях стали непридатні для використання.

Диверсії влаштовуються на перегонах в релейних шафах СЦБ (пристрої сигналізації, централізації і блокування). Усередині них встановлюються спеціальні пристрої, які спрацьовують за таймером. Після цього все внутрішнє обладнання шафки вигорає і стає непридатним для використання.

Відповідальність за диверсійні операції в Брянській і Смоленській областях взяла на себе організація "Бусли Ляцяць". Вона відзвітувала про роботу своїх партизанських груп у свіжому відео.

Нагадаємо, три дні тому губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про диверсію на РЖД. Біля кордону з Україною партизани серйозно пошкодили залізничне сполучення.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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