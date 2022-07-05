Партизани в Російській Федерації активізувалися після повномасштабного вторгнення в Україну. Підпільники палять військкомати та заважають перевозити техніку, ведучи "рейкову війну".
Про це повідомляє видання The Insider.
Всього на території РФ відбулися мінімум 23 атаки на військкомати, з них 20 - підпали коктейлями Молотова. При цьому за атаками стояли різні групи - ліві анархісти, проукраїнські активісти та ультраправі.
Крім того, за даними ЗМІ, в період з березня по червень раптово зійшли з рейок 63 товарних потяги. Відповідальність за рейкову війну взяли на себе представники "Бойової організації анархо-комуністів". Вони затримали потяги до військової частини у Володимирській області, де розміщений арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
"На жаль, диверсія була виявлена ввечері 25 червня. Проте навіть у такому вигляді диверсія завдала шкоди противнику, затримавши пересування складів з військовим обладнанням і заподіявши економічний збиток у зв'язку з необхідністю відновлення залізничних шляхів", - йдеться в повідомленні.
За словами партизанів, вони надихнулися білоруським рухом "рейкових військ", які підірвали логістику російської армії на початку повномасштабного вторгнення.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.
При цьому в Білорусі активізувалися "рейкові партизани", які навмисне пошкоджували залізничну інфраструктуру країни і заважати постачанню російської зброї, боєприпасів і живої сили для війни проти України.
27 квітня влада Білорусі схвалила поправки до Кримінального кодексу, що передбачають можливість застосування смертної кари "за замах на вчинення актів тероризму".