Зазвичай кордон Білорусі та Росії вільний для проїзду через митний союз.

Білорусь відновила прикордонний паспортний контроль на кордоні з Росією. Цю інформацію журналістам видання "Дзеркало" підтвердили в Держприкордонкомітеті Білорусі.

Видання з посиланням на повідомлення читачів пише, що на трасі М1, що веде з Мінська до Москви, ввечері в четвер поставили прикордонний пункт – пару вагончиків для прикордонників, чотири шлагбауми, загороджувальну стрічку з шипами.

Оскільки між Росією і Білоруссю прикордонний контроль зазвичай не здійснюється, журналісти подзвонили в Держприкордонкомітет, щоб дізнатися про причини того, що відбувається. Там заявили, що тепер на кордоні у людей перевірятимуть документи – але тільки на в'їзді в Білорусь.

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"На виїзді немає, це на в'їзд. Згідно із законодавством про органи прикордонної служби, на в'їзді в Республіку Білорусь зараз буде вестися перевірка документів. Це тимчасово. До особливого розпорядження", - заявили прикордонники.

У Держприкордонкомітеті уточнили, що такий контроль буде на всіх основних в'їздах з Росії. Причиною назвали виконання угоди з Росією про взаємне визнання віз.

Очевидці повідомляють, що на колись вільному для проїзду кордоні з'явилися черги. При цьому білоруські прикордонники особливо ретельно перевіряють росіян.

"Всіх виганяють з машин, обшукують, записують документи", – кажуть очевидці.

Ситуація в Білорусі - останні новини

До українців, які проживають у Білорусі, приходять з перевірками з міліції та Комітету державної безпеки. Видання "Дзеркало" опублікувало історії кількох з них. КДБісти цікавляться, чи спілкуються вони з родичами з України і як ставляться до війни.

При цьому нещодавно в Радбезі Білорусі заявили, що в країні "під рушницею" знаходяться 1,5 мільйона людей. Правда, переважна більшість з цього числа, очевидно, так зване народне ополчення, куди записали практично всіх військовозобов'язаних чоловіків країни.

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