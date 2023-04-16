Білорусь нездатна виконувати свої боргові зобов'язання, вважають аналітики.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг Білорусі на рівні RD – обмежений дефолт. Про це сказано в коментарі агентства до білоруського рейтингу.

Відзначається, що в минулому році Білорусь порушила боргові угоди з кредиторами і почала виплачувати свої борги не в доларах, а в національній валюті. Нещодавно чергова виплата знову була здійснена в місцевій валюті. Це в свою чергу стало результатом західних санкцій, які фактично відрізали Білорусь від фінансової системи цивілізованого світу.

Крім того, Fitch прогнозує падіння ВВП Білорусі на 1,3% в 2023 році і на 0,3% в 2024-му. Це теж є результатом західних санкцій.

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Експерти агентства підкреслюють, що подальша військова співпраця з Росією і допомога їй в рамках війни проти України збільшує санкційні ризики для Білорусі.

Ситуація в Білорусі

Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко попросив у Росії допомоги і захисту, оскільки Захід нібито порушує дані Мінську гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму. Щоправда, Білорусь цей документ ніколи не підписувала.

На тлі зростаючої параної у білоруського керівництва там вже хочуть відправляти в армію студентів, наплювавши на інститут відстрочки від служби. З такою ініціативою виступив глава Радбезу Білорусі.

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