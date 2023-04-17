Їх запитують, як вони ставляться до війни і чи підтримують стосунки з родичами в Україні.

До українців, які проживають в Білорусі, приходять з перевірками з міліції і Комітету державної безпеки.

Видання "Дзеркало" опублікувало історії кількох з них. Українка Анна розповіла, що восени до її матері приїхали з КДБ з питаннями, чи спілкується вона з родичами з України. "Запитували, як взагалі вона ставиться до військових дій, за яку вона сторону, як ставиться до влади в Білорусі і чи збирається залишатися тут. Мама, щоб не конфліктувати, звичайно, сказала, що вона за владу", - розповіла дівчина.

Співробітники КДБ сказали жінці, що задають такі питання всім українцям. Анна додала, що напередодні вони обговорювали з бабусею з України, що їх родич пішов на фронт. "Ми перелякалися, що так співпало. Раптом нас прослуховують, якось стежать?" - сказала вона.

Відео дня

Українка Марина має посвідку на проживання в Білорусі. Вона розповіла, що місяць тому міліція розпитувала сусідку в селі, в якій вона прописана. "Стали питати, де я, як ставлюся до війни, чи воює хтось із моїх близьких родичів. Ще з'ясовували, чому я приїхала саме сюди, в Білорусь, хоча десять років це нікого не хвилювало. Попереджали цю бабусю про відповідальність, "якщо буде брехати", - розповіла дівчина.

За її словами, до неї приходили з міліції вже близько п'яти разів. "Перевіряють, чи живу тут, чи оформлено у мене тимчасове перебування. Навіщо все це, я не розпитувала: приходять, ну і добре. Коли дзвонили з паспортного столу, дізнавалися, коли я була останній раз вдома в Україні, чим тато мій там займається", - сказала вона.

Українець Анатолій розповів, що пішов продовжувати дозвіл на тимчасове проживання в Білорусі після підриву російського літака в Мачулищах. Там його чекав співробітник КДБ.

"Запитував, чому я підписаний на "Дзеркало", а не на "Пул першого", і так далі. З великим завзяттям дізнавався, хто я, чому часто їжджу в Європу, не роблю собі постійний вид на проживання. Цікавило, звичайно, як я ставлюся до "СВО". Я відповів, як є: нормальна людина хіба може до війни ставитися добре? Ставив питання, чи вважаю я, що Путін робить правильно. Я сказав ні. Потім - з ким спілкуюся в Україні, чи є у мене родичі або знайомі в ЗСУ", - розповів він.

Чоловіка відпустили через чотири години, у своєму телефоні він знайшов неактивоване ПЗ для відстеження листувань і Telegram-бот. Пізніше він виїхав з Білорусі.

Білорус Андрій одружений на українці. Він розповів, що під час повернення з Польщі прикордонники влаштували їм допит через посвідку на проживання дружини. "Мені здається, могли подумати, що я був у Польщі і якось пов'язаний з полком Калиновського", - розповів він.

Крім того, перевірку проходила сестра його дружини, яка їздила в Україну через Польщу. "Вона теж одружена з білорусом. Коли їхала назад, на кордоні їй влаштували допит, взяли контакти. Потім через три дні викликали в РВВС - питали про родичів, чому вона взагалі їздила, подивилися телефон. Вона тоді не працювала, і її попередили: не влаштується за місяць - анулюють ВНП", - додав чоловік.

Роль Білорусі у війні

Як відомо, Білорусь з початку повномасштабної війни надає російським військам свій повітряний простір і територію. Нещодавно стало відомо, що в Білорусі будують спецсховище для тактичної ядерної зброї.

Наприкінці лютого на аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Пізніше в мережі опублікували відео цієї атаки.

Лукашенко звинуватив у підриві Службу безпеки України та керівництво ЦРУ Сполучених Штатів Америки.

Пізніше стало відомо, що у справі про підрив фігурує близько 30 осіб. Їх звинувачують у скоєнні теракту організованою групою. У КДБ заявляли, що затриманим може загрожувати смертна кара.

Вас також можуть зацікавити новини: