У цю кількість нібито входять і прикордонники, і ополченці, і військові, а також інші структури.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що кількість особового складу силових структур наразі складає 1,5 мільйона людей.

Як повідомляє REFORM.by, до числа входить "народне ополчення", яке створили за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Сьогодні ми ці структури всі утримуємо в штатах мирного часу. Весь комплекс: і військові, і міліція, і Комітет держбезпеки, і прикордонники, і територіальна оборона, і народне ополчення - загалом у нас буде під 1,5 млн осіб, зброєю в руках захищатимуть свою країну у разі потреби", - заявив Вольфович.

Білорусь збільшує штат силовиків та війська

Білорусь постійно заявляє, що не збирається воювати проти України, але дії свідчать на користь протилежної думки. Нещодавно у Білорусі заявили, що в так зване народне ополчення можуть зібрати 100-150 тисяч осіб.

Крім того, у річницю вторгнення одному з ракетний підрозділів Білорусі наказали підготуватися до бойового застосування. Особовий склад відпрацював комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготовки техніки.

26 лютого для потреб армії Білорусі можуть мобілізувати 1,5 мільйона осіб. Це відбудеться в разі оголошення воєнного стану та переходу країни на "військові рейки".

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