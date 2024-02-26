Головний дипломат ЄС вважає, що Європі час прокинутися.

Результат війни в Україні може вирішитися найближчими місяцями, Захід повинен посилити свою допомогу Києву. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El País.

За його словами, країни Євросоюзу надали Україні "цивільної, військової, економічної та гуманітарної допомоги" вже більше, ніж США. Однак, якщо європейці хочуть перемоги України, на думку Борреля, їм слід "надати більше допомоги і швидше".

Дипломат зазначив, що європейські країни не беруть безпосередньої участі у війні в Україні і тому "не до кінця розуміють" важливість того, що відбувається.

Відео дня

"Росія - недемократичний режим, здатний знищувати своїх опонентів, таких як Навальний, або ліквідувати перебіжчиків на європейській землі. Чи хочемо ми, щоб він з'явився на порозі Європи і контролював 36% світового ринку зерна?" - запитує глава європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що Європі вже час би "прокинутися" й усвідомити, в якому небезпечному світі вона існує. Також він закликав європейців узяти на себе відповідальність і підвищити власну обороноздатність, щоб бути готовими "до будь-яких вірогідностей".

Війна в Україні: ставлення Європи

Як писав УНІАН, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що вибори до Європарламенту, заплановані на літо, не знизять підтримку України з боку Європи. За її словами, європейці вже усвідомили, наскільки небезпечною є путінська Росія, і це розуміння проявить себе в результатах голосування.

Однак таку думку озвучують не всі європейські лідери. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо впевнений, що війна почалася з вини якихось "українських неонацистів". Також він виступає за якнайшвидше припинення західної підтримки України і вимагає негайно сісти за стіл переговорів з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: