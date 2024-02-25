Він зазначає, що зараз найскладніший момент для нашої єдності.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей рік "переломним", і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи зараз "найслабші" часи для України з початку повномасштабної війни, з огляду на співвідношення нашої зброї та зброї російських окупантів, а також того, що вони зараз намагаються просуватися.

"Я не вважаю, що це найслабший момент… Шокуючий момент був 24-го два роки тому. Зараз момент, найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимося всі: ззовні – з партнерами, і не дай боже, всередині, - тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося", - зауважив глава держави.

Говорячи про третій рік повномасштабної війни для України, Зеленський зауважив, що він "переломний".

"Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно… і мужність, і стійкість. Для того, щоб вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся", - зауважив президент.

Війна у 2024 році - інші прогнози

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що російські окупанти не зможуть у 2024 році реалізувати незмінну мету і повністю захопити Донецьку та Луганську області.

За його словами, у військовому плані у загарбників на цей рік єдина мета. "Вони вже два роки намагаються її виконати, але так і не виконали: вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей і утримати те, що є. За 2022 і 2023 роки вони цього не змогли зробити. У 2024 так само не зможуть", - наголосив представник ГУР.

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