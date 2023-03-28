Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев відзначився новою заявою про США. Цього разу він заявив, що Росія "щонайменше двічі рятувала США від розпаду".
Як заявив Патрушев в інтерв'ю "Російській газеті", більше РФ нібито не буде допомагати США зберігати цілісність - це "недоцільно".
"Вона (Росія - УНІАН) щонайменше двічі рятувала самі США - під час Війни за незалежність та Громадянську війну. Але я вважаю, що цього разу допомагати Штатам зберегти свою цілісність недоцільно", - сказав Патрушев.
При цьому він цинічно назвав Росію "історичним захисником суверенітету та державності будь-яких народів, які зверталися до неї за допомогою".
Останні заяви Патрушева
Окрім дивних "історичних" згадок про порятунок США Патрушев не забув і про погрози. Зокрема, у цьому ж інтерв'ю секретар Ради безпеки Росії раптово заговорив про наявність "унікальної зброї", яка здатна "знищити будь-якого противника".
"Росія має унікальну зброю, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, у тому числі США, у разі загрози своєму існуванню", - заявив Патрушев.
Ця заява прозвучала на тлі ядерної напруги. Напередодні диктатор Путін заявив, що на території Білорусі готують сховища для ядерної зброї. Об'єкт мають побудувати до 1 липня. Після цього Україна скликала засідання Радбезу ООН.