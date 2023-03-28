За його словами, більше таких "рятувальних операцій" не буде.

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев відзначився новою заявою про США. Цього разу він заявив, що Росія "щонайменше двічі рятувала США від розпаду".

Як заявив Патрушев в інтерв'ю "Російській газеті", більше РФ нібито не буде допомагати США зберігати цілісність - це "недоцільно".

"Вона (Росія - УНІАН) щонайменше двічі рятувала самі США - під час Війни за незалежність та Громадянську війну. Але я вважаю, що цього разу допомагати Штатам зберегти свою цілісність недоцільно", - сказав Патрушев.

При цьому він цинічно назвав Росію "історичним захисником суверенітету та державності будь-яких народів, які зверталися до неї за допомогою".

Останні заяви Патрушева

Окрім дивних "історичних" згадок про порятунок США Патрушев не забув і про погрози. Зокрема, у цьому ж інтерв'ю секретар Ради безпеки Росії раптово заговорив про наявність "унікальної зброї", яка здатна "знищити будь-якого противника".

"Росія має унікальну зброю, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, у тому числі США, у разі загрози своєму існуванню", - заявив Патрушев.

Ця заява прозвучала на тлі ядерної напруги. Напередодні диктатор Путін заявив, що на території Білорусі готують сховища для ядерної зброї. Об'єкт мають побудувати до 1 липня. Після цього Україна скликала засідання Радбезу ООН.

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