ЇЇ нібито застосують у разі загрози існуванню Росії.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раптово заговорив про наявність "унікальної зброї", яка здатна "знищити будь-якого противника".

Як повідомляє пропагандистське агентство Regnum, Патрушев натякнув, що цю зброю застосують "разі загрози існуванню РФ".

"Росія має унікальну зброю, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, у тому числі США, у разі загрози своєму існуванню", - заявив Патрушев.

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Ядерна істерика РФ: останні новини

На тлі провалів окупантів на полі бою Росія регулярно погрожує світу ядеркою. Востаннє в Москві заявили про намір зробити з Білорусі російську ядерну базу. Диктатор Путін заявив, що на території Білорусі готують сховища для ядерної зброї. Об'єкт мають побудувати до 1 липня. Після цього Україна скликала засідання Радбезу ООН.

Німеччина і ще кілька країн Європи звинуватили РФ в "ядерному залякуванні", а глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пригрозив новими обмеженнями. У свою чергу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю підтверджує, що країна стала черговим військовим округом РФ.

Тим часом білоруська пропаганда тішиться "ядерними іграми" Путіна. Наприклад Григорій Азарьонок заявив, що тепер Мінськ може застосувати ядерну проти агресорів.

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