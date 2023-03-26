Україна закликає держави G7 і ЄС попередити Мінськ про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди розмістити в себе тактичну ядерну зброю від Росії.

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначають, що останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

Наголошується, що наміри розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

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"Такі наміри не можуть не спричиняти особливої стурбованості для всієї світової спільноти, адже Росія заявляє про них за умов продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України. Попри жахливі злочини проти людяності та воєнні злочини, якими Кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, Росія демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою", - йдеться в заяві МЗС.

У МЗС закликають держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

Крім того, зазначається, що Україна очікує на ефективну протидію ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, та вимагає негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

"Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації", - наголосили в МЗС.

Україна також закликала білорусів не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.

"Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього", - сказано в заяві.

Ядерна зброя в Білорусі - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 25 березня російський диктатор Путін заявив, що розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні.

Зокрема, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

У США стримано зазначили, що Росія і Білорусь обговорювали подібну угоду минулого року. Але наразі немає жодних ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю.

Своєю чергою, МЗС Німеччини звинуватило Володимира Путіна у подальшій спробі "ядерного залякування". Берлін також нагадав Білорусі про її зобов'язання бути вільною від ядерної зброї.

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