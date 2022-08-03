Візит Ненсі Пелосі на острів нібито дав Китаю чітко усвідомити, що необхідно зближатися з Росією, впевнені у Раді федерацій.

Російська Федерація готова надати військову допомогу Китаю у разі збройного конфлікту на Тайвані.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пише пропагандистський ТАСС.

На його переконання, після візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань Китай нібито "зрозумів, що їм необхідно зближуватися з Росією і надалі".

Наразі Росія "не має підстав відмовляти у допомозі КНР "у разі збройного конфлікту на острові, якщо вони про це попросять.

"Я не бачу підстав відмовляти китайцям у допомозі, але я хотів би, щоб цей рух із Китаєм був двостороннім, тобто і ми повинні отримувати якусь вигоду від цієї співпраці", - сказав він.

"В принципі, нічого неможливого немає. Ми ж розуміємо, що іноді це справа випадку, може статися якийсь конфлікт, який може розростись у велику війну. Але я думаю, що Китай дуже обережно в цьому плані поводиться, дуже стримано, але продовжує прискореними темпами нарощувати свій оборонний потенціал. І я впевнений, що Китай у цьому випадку сподівається на певну допомогу Російської Федерації", - додав Джабаров, коментуючи ризики збройних конфліктів на Тайвані.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі, яка приземлилася в Тайбеї, стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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