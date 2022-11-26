У будь-якому випадку Кремль покаже "сфабриковані" докази причетності України та Польщі до ймовірного вбивства білоруського диктатора.

Кремль спланував радикальний варіант втягнення білоруської армії у війну проти України. Зокрема, Росія задумала ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та отримати контроль над його військом.

Як зазначають аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI), джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

Кремль планує представити сфабриковані докази "причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО" до вбивства Лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим. Ця ситуація формально стане приводом для подальшої участі білоруських військ у війні проти України.

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Військова розвідка РФ найближчими днями може спробувати опрацювати сценарій або з замахом на президента Білорусії Олександра Лукашенка, або з його імітацією. Метою цієї операції стане залякування білоруського диктатора, спонукаючи його віддати наказ про вступ у війну на боці Росії.

В ГРУ вже опрацьовують сценарій вбивства Лукашенка в ході операції. Передбачається, що його крісло тоді займе чинний генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась - уродженець Чернігівської області, який повністю лояльний до РФ.

Аналітики не відкидають, що Росія хоче об'єднати дві армії під своїм єдиним командуванням. Тоді Лукашенко втратить можливість керувати країною. Наразі існує великий ризик того, що диктатор втратить свою посаду, а його місце займе маріонетковий Зась.

"Росія, швидше за все, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до вступу у війну. Але страх втратити владу залишиться для нього головною перешкодою на шляху до цього кроку. Останні повідомлення від джерел у Москві підтверджують попередні висновки аналітиків інституту на користь драматичного сценарію для Олександра Лукашенка", – резюмують аналітики.

Напад на Україну з боку Білорусі

Олександр Лукашенко публічно неодноразово заявляв, що залучати живу силу Збройних сил країни до війни, яку розв'язала Росія проти України, не будуть. Мовляв, це не допоможе розв'язати вже наявні проблеми армії РФ.

Напередодні Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих до українського кордону. Також відомо, що країна готується до мобілізації.

За інформацією Генштабу ЗСУ, серед білорусів готові воювати проти України 10-15 тисяч військовослужбовців.

ВСУ 24 листопада опублікували звернення до білоруського народу та попередили, що російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури РБ з метою втягнути країну у війну.

Як сповіщала КМВА 25 листопада, наразі у Росії немає угруповань для повторного нападу на Україну з півночі. Однак військові продовжують зміцнювати захист Києва.

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