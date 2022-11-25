Закуплено спорядження для створення військово-польового табору приблизно на тисячу осіб.

В білоруському Гомелі закуповують спорядження, ймовірно, для військово-польового табору.

Як з'ясувало гомельське видання "Флагшток", місцеве держпідприємство "Акваланг", що займається мобілізаційною підготовкою, проводить закупівлі, ймовірно, для створення військово-польового табору приблизно на тисячу осіб.

Підприємство закуповує різноманітне спорядження для зимового табору, в тому числі, валянки, лижі, ложки. Раніше цього року "Акваланг" отримало з обласного бюджету близько 2 млн білоруських рублів (близько 800 тисяч доларів США).

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За даними видання, до кінця 2022 року планується закупити:

близько 50 армійських наметів різного типу з утеплювачем, підлогою і димоходом;

64 армійські печі для розміщення в наметах;

1090 пар валянок;

1090 пар гумових чобіт;

40 комплектів лиж;

974 спальних мішків;

974 термоізоляційних килимка;

943 алюмінієві ложки;

373 саперні лопатки;

47 маскувальних сіток;

70 радіостанцій.

Мобілізація в Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно неодноразово заявляв, що залучати живу силу Збройних сил країни до війни, яку розв'язала Росія проти України, не будуть.

Проте, 14 жовтня видання "Наша ніва" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

На початку листопада в Білорусі почали отримувати повістки з вимогою прибути до військкомату "для вручення мобілізаційного припису та уточнення облікових даних".

Як з'ясувала українська розвідка, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих.

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