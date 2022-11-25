Військові разом з інженерами та будівельниками продовжують зводити фортифікаційні споруди.

На поточний момент у Росії немає угруповань для повторного нападу на Україну з півночі. Однак військові продовжують зміцнювати захист Києва. Солдати разом з інженерами і будівельниками нарощують захисні можливості і зводять фортифікаційні споруди.

Такою інформацією поділився прес-центр Київської міської військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "За даними Командування Сухопутних військ ЗС України на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку. Тим не менше, це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян. Тому військові, разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення".

Сили оборони також облаштовують місця для укриття і базування особового складу на ротних і взводних опорних пунктах. Додатково встановлюються довготривалі вогневі споруди для захисної стрільби по противниках. У КМВА підкреслили, що в поточній ситуації будь-які атаки рашистів на столицю приречені на провал.

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Загроза нападу з північного напрямку: остання інформація

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