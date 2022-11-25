На поточний момент у Росії немає угруповань для повторного нападу на Україну з півночі. Однак військові продовжують зміцнювати захист Києва. Солдати разом з інженерами і будівельниками нарощують захисні можливості і зводять фортифікаційні споруди.
Такою інформацією поділився прес-центр Київської міської військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "За даними Командування Сухопутних військ ЗС України на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку. Тим не менше, це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян. Тому військові, разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення".
Сили оборони також облаштовують місця для укриття і базування особового складу на ротних і взводних опорних пунктах. Додатково встановлюються довготривалі вогневі споруди для захисної стрільби по противниках. У КМВА підкреслили, що в поточній ситуації будь-які атаки рашистів на столицю приречені на провал.
Загроза нападу з північного напрямку: остання інформація
- За даними Центру національного опору, Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих. Зокрема, 63 намети встановлені в районі населеного пункту Бабуничі, Гомельської області.
- Як повідомили в Генштабі ЗСУ, серед білорусів готові воювати проти України 10-15 тисяч військовослужбовців. Їх основна мотивація — висока грошова винагорода.
- Самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко 24 листопада заявив, що Білорусь "зробить гірше", якщо відправить на війну свої збройні сили.
- ВСУ 24 листопада опублікували звернення до білоруського народу. Українські захисники попередили, що російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури РБ з метою втягнути країну у війну.