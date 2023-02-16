Замість поваги суверенітету інших країн Москва хоче побудувати мир, заснований на праві сили.

Росія прагне зруйнувати міжнародні правила, придумані для запобігання Третьої світової війни. Про це заявив речник Державного департаменту (МЗС) США Нед Прайс на брифінгу.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нова зовнішня політика Росії зосереджена на "припиненні Західної монополії" і домінування західних стандартів у світі.

Коментуючи цю заяву Лаврова, спікер американського МЗС підкреслив, що існуючі в світі правила придумали не США або Захід, а все світове співтовариство в цілому – щоб уникнути повторення трагедії Другої світової війни.

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"Лавров має на увазі порядок, заснований на правилах. (...) Це концепції, які були записані в Статуті ООН, які були записані в Загальній Декларації прав людини, які були записані в міжнародному праві, і яких всі держави-члени ООН (...) зобов'язалися дотримуватися", - заявив Прайс.

За його словами, замість дотримання цих правил Росія хоче нав'язувати свою волю іншим країнам, що вона і намагається робити прямо зараз в різних регіонах світу.

"Найбільш яскраво ми бачимо це в Україні, куди Росія направила свої сили з усією їх жорстокістю, щоб нав'язати свою волю народу України, повалити уряд України і позбавити Україну її суверенітету, її незалежності, її демократії", – підкреслив Прайс.

Російська зовнішня політика в 2023 році

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася в частковій дипломатичній ізоляції - в першу чергу з боку країн Європи. У відповідь Москва вирішила розвивати відносини з країнами колишнього "третього світу".

У січні голова МЗС РФ Сергій Лавров відправився в дипломатичне турне по Африці. Російські пропагандисти запустили цілу інформаційну кампанію про успішність дипломатичної місії Лаврова. Але в деякі країни Лаврова просто не пустили.

Підсумком великого турне стала обіцянка Лаврова, що тепер росіяни зможуть відправитися без візи в кілька африканських країн.

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