Один з авторів "Мінська-2" підтвердив, що угоди створювали так, щоб їх неможливо було виконати.

При розробці сумнозвісних "Мінських угод" російське керівництво виходило з того, що ці домовленості не повинні бути виконані. Про це заявив колишній помічник президента РФ Владислав Сурков в бліц-інтерв'ю директору російського Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову.

Владислав Сурков тривалий час був "куратором" українського напрямку в Кремлі і вважається ідеологом значної частини російської політики щодо України. У бліц-інтерв'ю він односкладово відповів на чотири питання.

"Працюючи над Мінськими угодами, ви виходили з того, що вони повинні бути виконані?" - запитав Чеснаков.

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На це Сурков коротко відповів "Ні".

Також, Сурков відповів "Так" на питання про те, чи задоволений він "розширенням західних кордонів" Росії в ході "СВО" і чи вважає дії російської армії ефективними.

Крім того, колишній помічник Путіна висловив упевненість, що відносини Росії і Заходу нормалізуються в найближчому майбутньому.

Мінські угоди та їхній крах

У 2014-15 рр. на тлі російського гібридного вторгнення між Україною і Росією були підписані угоди, які в теорії повинні були врегулювати конфлікт. Перший варіант угод, підписаний у вересні 2014 року, фактично ні до чого не призвів.

У лютому 2015 року були підписані нові "Мінські угоди", відомі також як "Мінськ-2". Саме їх завжди мають на увазі під цим терміном. Угода була порушена російською стороною відразу ж після підписання – РФ продовжила наступ на Дебальцеве і в підсумку захопила його всупереч вимогам договору.

Всі наступні роки Україна і Росія заявляли про бажання реалізувати Мінські угоди, але при цьому категорично розходилися в трактуваннях того, про що було домовлено.

21 лютого 2022 року Росія визнала терористів "ЛДНР" незалежними державами, щоб мати формальний привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього Путін заявив, що тепер Мінських угод вже не існує, хоча звинуватив у цьому Україну.

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