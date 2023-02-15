Глава МЗС РФ похвалився підсумками свого "африканського турне".

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров похвалився результатами свого дипломатичного турне по Африці, яке раніше ініціював у січні 2023 року.

Тепер росіянам не варто засмучуватися через візові санкції Заходу, адже Лавров пообіцяв забезпечити їх безвізом більш, ніж з десятком країн Африки. Про це головний дипломат РФ заявив в рамках урядової години в Держдумі, цитують "Известия".

"Над полегшенням візового режиму ми працюємо. Зараз десь з 11 країнами вже заплановано підписати повністю безвізові поїздки, ще з шістьма, якщо я не помиляюся, включаючи Індію, Індонезію, - полегшені умови, зовсім прості", - сказав він.

Також Лавров анонсував, що наразі російське МЗС працює над зняттям обмежень на видачу електронних віз майже з 70 країнами.

Однак на такі "пільги" не варто розраховувати "недружнім" державам, які раніше обмежили видачу спрощених віз росіян, пригрозив російський міністр.

Турне Лаврова країнами Африки

Через ізоляцію РФ і бойкот російської агресії з боку цивілізованих країн світу Кремль намагається налагодити відносини з такими країнами, як Іран, Китай, КНДР та іншими державами тоталітарного режиму. Особливі плани Москва покладає на співпрацю з урядами країн Африки.

У січні 2023 року глава МЗС РФ Сергій Лавров відправився в дипломатичне турне по Африці й відвідав чотири країни. На тлі цього російські пропагандисти запустили цілу інформаційну компанію про успішність дипломатичної місії Лаврова. Хоча нещодавно глава МЗС України розповів, що насправді деякі країни Африки просто відмовилися бачитися з ним.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками свого візиту в Африку розкритикував Лаврова і заявив про брехливість Кремля. У відповідь Лавров сказав, що Боррель не вміє приховувати свою "расистську сутність".

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