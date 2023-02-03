У російської дипломатії в Африці почалися проблеми, яких раніше не було.

З міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим трапилися "дві прикрі несподіванки" під час його січневого турне країнами Африки. Про це розповів керівник українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "BBC News Україна".

Протягом останніх двох тижнів російські ЗМІ активно хвалилися "успіхами" російської дипломатії, висвітлюючи візит Лаврова на африканський континент. Там він відвідав чотири країни. Однак турне виявилося не настільки успішним, як це намагаються піднести російські пропагандисти.

"У цьому турне в Лаврова сталося дві прикрі несподіванки - у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше", - розповів Кулеба.

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Український дипломат не став уточнювати, про які країни йдеться, але з російської ж преси відомо, що Лавров збирався відвідати Ботсвану, але так туди і не потрапив. Причини не озвучувалися.

Також Лавров, ймовірно, планував відвідати Гану і Мавританію. Ці дві країни відкрито висловлювали невдоволення активністю "групи Вагнера" в регіоні. Відомо, що до Мавританії Лавров все ж повинен приїхати, але місцеві ЗМІ мають сумніви, що президент країни з ним зустрінеться.

"Я знаю чому він не потрапив. Але це в принципі сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, всюди відкриваються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми", - коментує ситуацію Дмитро Кулеба.

Війна в Україні - позиція країн Африки

Більшість країн Африки зайняли нейтральну позицію щодо війни в Україні. Вони не вводять санкції і не постачають зброю.

За словами президента Зеленського, Африка виявилася одним з головних стратегічних упущень української дипломатії. Найближчим часом цьому регіону буде приділятися підвищена увага.

Водночас Росія вже багато років намагається посилювати свій вплив на країни континенту. В окремих країнах їй вдалося домогтися значного прогресу, в тому числі за рахунок участі найманців "групи Вагнера".

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