Витік переговорів топ-військових може бути тільки "верхівкою айсбергу".

Росія може мати ще більше перехоплених розмов високопоставлених чиновників та військових Німеччини.

Про це заявив екс-глава німецької зовнішньої розвідки BND Август Ханнінг у коментарі BILD, коментуючи скандал із витоком розмови німецьких офіцерів.

"Зазвичай успішні операції з прослуховування телефонних розмов не розголошуються, щоб не нашкодити джерелу. Цей витік може бути лише верхівкою айсбергу", - заявив Ханнінг.

Розвідник припускає, що в Росії може бути набагато більше перехоплених розмов. Британський експерт з розвідки Ніл Барнетт з цим погоджується.

"Москва, ймовірно, має набагато більше інформації. У Берліні мають бути готові до нових витоків у найближчі кілька тижнів та місяців з метою вплинути на громадську думку в Німеччині та нацькувати союзників на Заході один проти одного", - сказав Барнетт.

Тієї ж думки дотримується і депутат Бундестагу та експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

"Я думаю, цілком імовірно, що й інші члени уряду ФРН та міністерств прослуховувалися, включаючи канцлера та його найближче оточення. Публікація цих матеріалів - лише питання часу та відповідної можливості. Це станеться, як тільки Росія вважатиме це за доцільне. Росія вже давно вважає нас супротивниками у війні", - сказав Кізеветтер.

Злита розмова німецьких офіцерів - що відомо

У п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування цього інциденту. Як писали ЗМІ, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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