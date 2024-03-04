Німецьку розвідку вважають "другим сортом" та не передають секретну інформацію.

Західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки секретної інформації до Росії.

Як пише оглядач BILD Петер Тіде, коментуючи скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту, на думку спадає приказкка, поширену в країнах Заходу: "Якщо хочете, щоб щось виявилося у Москві - віддайте це німцям!"

"Недовіра західних союзників до німецьких спецслужб і політиків величезна, вона розвивалася історично: за майже 80 років жодна західна країна не зазнавала такої інтенсивної та успішної розвідки з боку Москви, як Німеччина. Секрети завжди потрапляють до Москви через Німеччину", – пише Тіде.

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Як розповіло BILD джерело в одній зі спецслужб Німеччини, їм вже багато років не довіряють спецслужби Заходу через постійні скандали та витоки.

"Ніхто з ЦРУ чи МІ5 не приходить і не каже відкрито, що нам більше не довіряють. Це поступовий процес: вас запрошують менше, про важливі зустрічі на певні теми ви дізнаєтесь лише потім... У світі спецслужб нас вважають другим сортом і до нас ставляться відповідно: ми не в першій лізі", - каже джерело.

Він називає причиною "надмірне регулювання": лише зовнішню розвідку BND контролюють до семи держустанов.

"У кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена. Перш ніж використовувати її у судових справах чи розслідувальних комісіях, потрібно запитати спецслужбу, звідки надійшли відомості: секретна інформація належить їм. А у Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати її до судів та комітетів - спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. У результаті ми отримуємо дедалі менше інформації від наших партнерів, тому що вона не в безпеці", - розповіло джерело.

Злита розмова німецьких офіцерів - що відомо

У п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування цього інциденту. Як писали ЗМІ, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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