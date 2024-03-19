Міністр оборони США згадав про додаткову допомогу для України, яку досі не можуть схвалити у Конгресі США.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін висловлює сподівання, що Конгрес Сполучених Штатів Америки незабаром схвалить додаткову підтримку для України, бо російські загарбницькі сили здобувають поступові просування на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбулося на авіабазі в Німеччині.

Зокрема, у нього запитали, наскільки великим є ризик, що росіянам вдасться прорвати фронт з огляду на брак снарядів у Збройних сил України.

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"Стосовно потенційного російського прориву, на полі бою ми бачимо ряд поступових здобутків у росіян", - сказав Остін.

Водночас, як відзначив глава Пентагону, ці здобутки росіянам даються значною ціною у втраті особового складу та техніки.

При цьому, за його словами, під час контактів з українськими колегами, він почув, що в Україні "почуваються впевненими у їхній здатності обороняти їхню суверенну територію і утримувати лінію".

"Звісно, їм потрібні снаряди, їм потрібна підтримка, аби продовжувати мати здатність робити це", - наголосив Остін.

У цьому зв'язку, міністр оборони США згадав про додаткову допомогу для України, яку досі не можуть схвалити у Конгресі США.

"Ми, звичайно, будемо сподіватися побачити, що невдовзі ця додаткова допомога буде схвалена. Я продовжую бачити широку підтримку в обох палатах Конгресу для України. Тому, я оптимістичний, що ми побачимо певні дії для просування далі. Але, знову ж таки, це те, що ви не можете абсолютно передбачити, і ми продовжуємо працювати тісно з Конгресом і нашими міжнародними партнерами, аби забезпечити, що Україна отримуватиме підтримку, якої потребує", - наголосив Остін.

Він наголосив, що США не самі підтримують Україну. На засідання "Рамштайн-20" прибули представники близько 50 країн для розгляду питань, що пов'язані з наданням безпекової допомоги для України.

"На цій зустрічі я продовжував чути про єдність і рішучість, і про зусилля з пошуку шляхів для продовження забезпечення цієї підтримки. Тож, ми бачимо, що союзники і партнери активізуються, але підтримка від Сполучених Штатів дуже і дуже важлива", - наголосив Остін.

Допомога Україні від США - деталі

У вівторок, 19 березня, Палата представників Конгресу США повертається до Вашингтона з нагальним питанням надання військової допомоги Україні, але без формального дедлайну і без чіткої стратегії.

У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси і через це вони змушені відходити. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі і вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Окупанти продовжують тиснути в західному напрямку. Їм українцям потрібна підтримка і вона потрібна зараз", - зауважив Кірбі.

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