Там зауважили, що час відіграє важливу роль у наданні допомоги.

У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси і через це вони змушені відходити. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

"У них закінчуються боєприпаси на Донбасі і вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Окупанти продовжують тиснути в західному напрямку. Їм (українцям - ред.) потрібна підтримка і вона потрібна зараз", - зауважив Кірбі.

"Час має значення", - підкреслив Кірбі, коментуючи розгляд законопроекту про допомогу Україні в Конгресі.

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Допомога США Україні

Сенат США затвердив законопроект, що передбачає додаткове фінансування на пріоритети безпеки США. Це включає $60 млрд для України. Палата представників Конгресу ще не винесла законопроект на голосування.

12 березня США оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму $300 млн. Це перша допомога від США у цьому році. До пакету увійшли ракети для Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові системи AT-4. Озброєння нададуть зі складів Пентагону. Там очікують, що воно надійде до ЗСУ в найкоротші терміни.

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