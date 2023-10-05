Її окупували російські Збройні сили.

Росія вибрала новим місцем базування Чорноморського флоту окуповану частину території Грузії - штучно створену Республіку Абхазію, в яку неофіційно зайшли російські війська в 1990-му році.

Про підписання спільної угоди з Путіним оголосив так званий "президент" Республіки Аслан Бжанія в інтерв'ю виданню "Известия", яке вийшло 5 жовтня.

Базу ЧС РФ хочуть розмістити в Очамчирському районі.

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"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ", - заявив Бжанія.

Напередодні виходу інтерв'ю Бжанія провів переговори з Путіним в освітньому центрі "Сіріус" (Сочі). Зустріч політиків відбулася під приводом "30-річної перемоги в грузино-абхазькій війні".

Зазначимо, що Росія визнала незалежність Республіки у 2008 році після вторгнення військ РФ до Грузії. Офіційно 7-а об'єднана військова база ЗС РФ знаходиться в грузинському регіоні з 2009 року.

Путін змушений ховати свій Чорноморський флот

Раніше глава прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія змушена приховувати свій Чорноморський флот після удару по керівниках штабу. Йдеться про атаку, яку реалізували ЗСУ 22 вересня ударом по тимчасово окупованому Севастополю.

За словами Гуменюк, через удар кораблі ЧМ РФ "більше ховаються": для них шукають нові місця для безпечного базування в Чорному морі.

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