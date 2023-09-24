Причиною стала нібито дивом вціліла ікона, яка була в будівлі під час удару.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв на тлі розгрому шитабу Чорноморського флоту РФ заявив про "справжнє диво". За його словами, вціліла ікона, яка нібито має сакральне значення для окупантів.

Як повідомив Развожаєв в Телеграм, вціліла ікона "Федора Ушакова, який не програв жодного бою".

"Ця ікона із фігурою святого - зі штабу Чорноморського флоту. Дерев'яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, уцілів і не пошкоджений вогнем після атаки ЗСУ. Подивіться самі на фото – який стан має ікона. Ми з вами стали свідками справжнього дива", - заявив Развожаєв.

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Гауляйтер придумав, що місцеві попи тепер проведуть з цією іконою хресну ходу 15 жовтня, у день пам'яті "святого праведного воїна Федора Ушакова", по всіх населених пунктах Севастополя.

Втім, про втрати серед російського генералітету Развожаєв не згадав.

Удар про штабу ЧФ РФ

22 вересня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Українські військові завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Примітно, що у Міноборони РФ визнали удар, хоча зазвичай звітують, що "ПВО все збила", та навіть заявили про одного загиблого. Проте пізніше загиблий все ж став "зниклим безвісти".

Атаку на окупантів у Севастополі прокоментував і очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, внаслідок влучного удару було ліквідовано щонайменше 9 осіб, ще 16 – отримали поранення. Серед них були і російські генерали.

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