За її словами, росіяни поки що навіть не проводять обов'язкових навчань у Чорному морі.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що після ліквідації штабу ЧФ РФ ворожі кораблі стали поводитися обережніше.

"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві після знищення штабу ЧФ РФ. Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач. Нарощували присутність кораблів, корегували, заміняли один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - сказала Гуменюк для телеканалу "Еспресо".

За її словами, росіяни поки що навіть не проводять обов'язкових навчань у Чорному морі.

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"Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі. А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", - додала Гуменюк.

Атака на штаб Чорноморського флоту РФ - деталі

22 вересня рашисти визнали факт ракетної атаки по штабу флоту в Севастополі.

В ГУР заявили, що в результаті атаки ліквідовано не менше дев'яти осіб, ще 16 - отримали поранення. Загинув в тому числі і командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як на діяльність ворожого флоту вплине втрата командувача, порівнявши цю ситуацію з куркою без голови.

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