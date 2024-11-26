У ФСБ заявили, що є ознаки того, що неназваний дипломат нібито здійснював "розвідувальну і підривну" діяльність, яка загрожувала національній безпеці Росії.

Росія вислала британського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Примітно, що це сталося всього за кілька днів після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може завдати удару по британських військових об'єктах, пише The Times.

У заяві російської ФСБ сказано, що британський дипломат прибув до Москви в серпні, щоб замінити одного з шести дипломатів, які були вислані з країни – за аналогічним звинуваченням у шпигунстві. У путінській спецслужбі додали, що були ознаки того, що також за звинуваченням у шпигунстві.

Служба стверджувала, що є ознаки того, що неназваний дипломат нібито здійснював "розвідувальну і підривну" діяльність, яка загрожувала національній безпеці Росії. До звинувачень також додали "навмисне надання неправдивої інформації для отримання дипломатичних повноважень в Росії". Дипломатові дали два тижні на те, щоб покинути територію РФ.

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Тим часом Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликало посла Великої Британії у зв'язку з висилкою британського дипломата. Ні в Міністерстві закордонних справ країни, ні в посольстві в Москві коментарів журналістам не надали.

"Відносини між Лондоном і Москвою перебувають на найнижчому рівні через війну в Україні. Минулого тижня Путін пригрозив, що Росія може атакувати американські та британські військові бази після того, як обидві країни дозволили Україні стріляти своїми ракетами великої дальності по цілях на території Росії. Кремль раніше попереджав, що такий крок буде прирівняний до оголошення війни Росії", – зазначають автори.

Примітно, що у січні прокремлівські активісти накинулися з образами на британського дипломата через підтримку Британією України – сталося це в одному з кафе Москви. Її також звинуватили у "поширенні ЛГБТ-ідей".

Раніше Кремль обмежив пересування британських дипломатів в Росії – у відповідь на "ворожі дії" з боку Британії. У минулому році РФ поінформувала британське посольство, що всі дипломати, за винятком посла, повинні будуть повідомляти про свої поїздки в радіусі 75 миль (120 км) від Москви щонайменше за п'ять днів до такої поїздки.

Російські дипломати в Європі

Від початку повномасштабної війни РФ проти України країни Європи значно скоротили присутність російських дипломатів на своїй території. Такі кроки вживали не лише на початку агресії, а й після. Так, у березні 2024 року Австрія оголосила двох російських дипломатів небажаними особами.

Та оскільки Росія продовжує вести підривну діяльність, загроза зберігається. У червні 2024 року міністри закордонних справ восьми країн ЄС направили лист голові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепу Боррелю з проханням заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку та обмежити їх перебуванням у країнах, де вони акредитовані.

Його підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії. Зазначалося, що розвідка, пропаганда або навіть підготовка диверсій є основним навантаженням для великої кількості російських дипломатів у ЄС.

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