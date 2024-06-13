Лист главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю направили міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

Міністри закордонних справ восьми країн ЄС направили лист голові зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепу Боррелю з проханням заборонити російським дипломатам вільно пересуватися територією блоку та обмежити їх перебуванням у країнах, де вони акредитовані.

Як пише Reuters, лист підписали міністри Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії.

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній приймаючій державі, всією Шенгенською зоною полегшує зловмисну діяльність", - ідеться в листі.

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Міністри заявили, що "розвідка, пропаганда або навіть підготовка диверсій є основним навантаженням для великої кількості російських дипломатів у ЄС", і хоча країни Євросоюзу значно скоротили кількість російських дипломатів на своїй території з початку війни в Україні, загроза зберігається.

"Ми вважаємо, що ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування членів російських дипмісій і членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", - заявили вони, наголошуючи, що "цей захід істотно звузить оперативний простір для російських агентів".

Російські дипломати - останні новини

На початку травня стало відомо, що Велика Британія висилає російського військового аташе. Також у Королівстві знімуть дипломатичний статус із кількох об'єктів нерухомості, якими користуються росіяни.

Польща ввела обмеження на пересування російських дипломатів країною. Як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, російські дипломати зможуть пересуватися в межах Мазовії, а консули - тільки в тих воєводствах, де вони працюють, водночас це стосуватиметься всіх дипломатів, крім посла.

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