Москва почне висилати німецьких дипломатів, вчителів і співробітників культурних установ вже наступного місяця.

Москва, ймовірно, у відповідь на дії Берліна, ввела ліміт на кількість співробітників, яким дозволено працювати в дипломатичних представництвах на території Росії. У зв'язку з цим незабаром почнуть висилати німецьких дипломатів, вчителів і співробітників культурних установ.

Як повідомляє Süddeutsche Zeitung, через введене росіянами обмеження на кількість співробітників будуть відкликані понад 100 осіб. Серед них – викладачі та співробітники Інституту Гете, що займається популяризацією німецької культури та мови за кордоном.

Reuters з посиланням на джерело в МЗС Німеччини повідомляє, що висилати німецьких представників почнуть в червні. У відомстві розкритикували крок Росії, назвавши його "одностороннім, необґрунтованим і незрозумілим рішенням".

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"Цей ліміт, встановлений Росією на початок червня, вимагає серйозного скорочення у всіх сферах нашої присутності в Росії", — зазначило джерело.

Висилка росіян з Німеччини

У квітні 2023 року уряд Німеччини прийняв рішення вислати не менше як 30 працівників російських посольств.

Рішення обґрунтували тим, що російські дипломати, ймовірно, використовували свій імунітет для незаконного вербування німецьких політиків, військових, бізнесменів і вчених.

Тоді країна-агресор назвала дії Берліна "недружнім кроком" і пообіцяла "дзеркальну" відповідь.

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