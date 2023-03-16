Рішення Путіна "призупинити" участь в ДСНВ юридично не має сенсу, РФ залишається в договорі, але порушує його.

Росія залишається учасником Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДНСО). Заява Володимира Путіна про "призупинення участі" РФ у договорі є "юридично некоректною". Про це йдеться в заяві Державного департаменту (МЗС) США.

"Оголошене Росією призупинення участі в ДСНО юридично некоректно. У зв'язку з цим Росія, як і раніше, пов'язана зобов'язаннями відповідно до договору. США як і раніше готові до конструктивної роботи з Росією щодо повного виконання Угоди", — заявили у Вашингтоні.

У Держдепі підкреслили, що допомога Україні від країн Заходу на тлі російського вторгнення не може вважатися підставою для невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках ДСНО.

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Американці констатують, що Росія вже довгий час відмовляла США в проведенні обов'язкових перевірок в рамках договору і відмовляється проводити робочі зустрічі передбаченої договором двосторонньої консультативної комісії.

Також у Держдепі зазначили, США готові допустити російських інспекторів на свої ядерні об'єкти для чергової інспекції.

Росія "призупинила" свою участь у ДСНО

В ході свого виступу перед Федеральними Зборами РФ 21 лютого Путін заявив, що Росія "призупинить" свою участь у спільному з американцями договорі про стратегічні наступальні озброєння. Через тиждень Путін підписав відповідний указ.

Через три дні після того, як Путін оголосив про де-факто вихід Росії з ДСНО, США перекинули до Європи літаки-носії ядерної зброї. Чотири стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress прибули на авіабазу Морон в Іспанії.

У Держдепі заявили, що США не планують нарощувати свій ядерний арсенал після того, як Росія припинила виконувати свої зобов'язання по ДСНО. Також американці пояснили, що ДСНО не можна "призупинити", з нього можна тільки вийти.

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