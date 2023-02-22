Спочатку Путін не планував оголошувати про вихід Росії з ДСНО, але в останній момент передумав.

Заяву про вихід РФ з договору щодо ядерних озброєнь було в останній момент додано в послання Володимира Путіна до Федеральних Зборів. На це вказує два важливих моменти - хронометраж і структура виступу.

Про внесення деяких правок в текст промови незадовго до виступу Путіна розповів багаторічний учасник "кремлівського пулу" журналістів Андрій Колесніков у своїй статті для видання "Коммерсантъ". За його словами, послання Путіна спочатку було розраховане на 1 годину 20 хвилин, але в підсумку тривало на 20 хвилин довше запланованого.

Які правки вносилися, Колесніков не уточнив. Однак політолог Аббас Галлямов в коментарі для The Moscow Times припустив, що в промову додали заяву про вихід Росії з Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Відео дня

На це вказує нелогічна структура виступу Путіна: спочатку він говорив про погрози з боку Заходу і війну в Україні, потім перейшов до блоку соціально-економічних питань, а потім в самому кінці заговорив про вихід з Договору по ядерній зброї, що логічніше було б включити в першу частину виступу.

Галлямов зазначає, що спічрайтери так не роблять. Вони завжди намагаються зробити текст логічним за своєю структурою.

"Якщо ви цей останній шматок про захід приберете, то ви цілком логічний текст отримаєте. А так він як би з більмом в оці вийшов. Йому ДСНО явно в останній момент вписували, і текст причесати вже не встигали", — зазначає політолог.

Виступ Путіна перед парламентом

21 лютого Путін виступив зі щорічним зверненням до Федеральних Зборів (російського парламенту) і народу в цілому. В основному його промова зводилася до спроб виправдати напад на Україну тим, що Захід нібито загрожує Росії.

Найбільш значущою частиною виступу виявилася заява Путіна про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про ядерну зброю. На практиці це означає, що РФ перестане ділитися даними про свою зброю, як це передбачено договором.

У НАТО заявили, що шкодують про рішення Путіна вийти з Договору про ядерну зброю. Також Столтенберг відкинув звинувачення Путіна про те, що у війні винні Київ і його західні союзники.

Вас також можуть зацікавити новини: