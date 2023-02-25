Літаки зі складу 5-го авіакрила з бази Майнот, штат Північна Дакота, перекинуті в ЄС.

Через три дні після того, як президент Володимир Путін оголосив про де-факто вихід Росії з Договору про стратегічні наступальні озброєння, США перекинули до Європи літаки-носії ядерної зброї.

Чотири стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress у п'ятницю, 24 лютого, прибули на авіабазу Морон в Іспанії, повідомило командування американських ВПС в Європі.

Літаки зі складу 5-го авіакрила з бази Майнот, штат Північна Дакота, перекинуті в ЄС "для співпраці і зміцнення відносин з союзниками і партнерами по НАТО", а також демонстрації "прихильності США колективній обороні", підкреслили в командуванні.

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Перед прибуттям на іспанську базу B-52 відвідали Естонію, де здійснили проліт на малій висоті в Талліні в рамках заходів з нагоди Національного дня Незалежності. Як зазначає командування, перекинуті в Європу бомбардувальники в найближчі дні візьмуть участь у спільних операціях і навчаннях із залученням партнерів та союзників.

Відмова Росії від договору зі стратегічних озброєнь-деталі

В ході свого виступу перед російським парламентом 21 лютого Володимир Путін заявив про своє рішення призупинити участь Росії в договорі про стратегічні ядерні озброєння. Цей договір передбачав обмеження на виробництво ядерної зброї і вводив механізм взаємних інспекцій ядерних арсеналів США і Росії.

У НАТО заявили, що шкодують про рішення Путіна вийти з Договору про ядерну зброю. Також Столтенберг відкинув звинувачення Путіна про те, що у війні винні Київ і його західні союзники.

США не планують нарощувати свій ядерний арсенал і не бачать у Росії можливостей робити це. Вашингтон хотів би повернутися до звичайного режиму взаємних інспекцій ядерних арсеналів.