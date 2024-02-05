За словами кремлівської пропагандистки, американці "змиритися з цим не можуть, і не зможуть, і не змиряться".

Росія змогла б знищити Сполучені Штати Америки за одну годину. З такою заявою виступила кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі російського телебачення.

"Ми єдина країна у світі за всю історію Сполучених Штатів і до цих пір, яка може повністю знищити Сполучені Штати. Наприклад, за годину. Ну, не важливо, за скільки - але теоретично може. І більше таких країн немає. І вони змиритися з цим не можуть, і не зможуть, і не змиряться", - заявила Симоньян.

Як відомо, раніше цього місяця інший російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна завдати удару по штаб-квартирі НАТО, яке підтримало військові зусилля України, і такий крок спровокував би набагато ширшу війну.

У середині січня колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сказав, що українські атаки на ракетні пункти на території Росії зі зброї, наданої США або НАТО, можуть спровокувати ядерну відповідь з боку Кремля.

Погрози Заходу з боку РФ - останні новини

В Росії пригрозили вдарити по Польщі. Так, російський топ-пропагандист Дмитро Кисельов звинуватив США у знищенні військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю та пригрозив ударом по аеропорту в польському Жешуві.

Також УНІАН повідомляв, що на росТБ заявили, що Україну "окупували" євреї та НАТОвці. За словами колаборанта Олександра Семченка, українці тільки виграють, якщо Росія звільнить їх від "єврейської камарильї Зеленського", яка виконує "функції окупаційної адміністрації, а окупантами є НАТОвці".

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