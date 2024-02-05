Російська пропаганда зазначила, що це могло б бути справедливою відповіддю на знищення Іл-76 в небі під Бєлгородом.

Російський топ-пропагандист Дмитро Кисельов звинуватив США у знищенні військово-транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю та пригрозив ударом по аеропорту в польському Жешуві.

Фрагмент пропагандистської програми із погрозами Кисельова з'явився у мережі. Рупор Кремля видав, що експертиза нібито "точно встановила", що літак Іл-76 збила американська система Patriot з території України.

Пропагандист також заявив, що заряджають, наводять та здійснюють пуски із систем Patriot в Україні нібито американці, адже кожен пуск ракети коштує, за його підрахунками, від 3 до 8 млн. доларів.

"Українцям тут не довіряють", – стверджує Кисельов.

Пропагандист заявив, що американським військовим у Києві та тим, хто "дистанційно веде українцями війну проти Росії", надано зброю та "широкі повноваження", а відповідальність за наслідки її застосування з них знято.

"У США чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росію все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант польський аеродром Жешув, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю", – сказав Кисельов.

Літак Іл-76 впав у Росії - що треба знати зараз

Транспортник росіян впав наприкінці січня, і супротивники відразу почали "розганяти", що борт нібито "збили українці", хоча там нібито перебували полонені, яких відправляли на обмін. В РФ говорили про "десятки жертв", однак так і не надали докази. Українська сторона стверджує, що не має доказів того, що у літаку були полонені. Крім того, українські сили не говорили, що причетні до падіння літака в РФ.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що борт міг перевозити і боєприпаси, і полонених, до того ж люди, за його словами, могли виконувати роль живого щита.

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